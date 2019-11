Adidas a présenté mercredi soir le ballon officiel pour l'Euro 2020 de football. Avec Uniforia, le géant de l'équipement sportif veut mettre l'accent sur la solidarité, à l'occasion de l'édition anniversaire du tournoi, qui se déroulera pour la première fois dans toute l'Europe et réunira ainsi les fans, comme en témoigne un communiqué de presse.

Uniforia est la contraction des mots unité ('Unity') et euphorie ('Euforia'). Le ballon Uniforia combine une base blanche avec un graphique noir effet coup de pinceau agrémenté par des touches de bleu, de jaune et de rose. Ce design commémore ainsi la notion de ponts qui se croisent, alliant frontières et diversité à travers une collision unique entre art et football.

Enfin, les coordonnées GPS de chaque stade hôte figurent sur le ballon dans des motifs complexes. Pour ce qui est de l'aspect technologique, il ne présente aucune innovation particulière si ce n'est la présence d'un matériau Hi-White unique permettant une meilleure visibilité sur le terrain. Pour le reste, il conserve les mêmes caractéristiques que le Telstar de la Coupe du Monde 2018.

Uniforia succède ainsi à Beau Jeu, le ballon de l'Euro 2016 en France et à Tango 12, le ballon officiel de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine.