L'entraîneur du Real Madrid s'est entretenu avec le Diable après son opération et admet qu'il a une possibilité de faire son retour à la compétition avant la fin du championnat.

Opéré de sa cheville droite jeudi, à Dallas, aux Etats-Unis, Eden Hazard a entamé sa convalescence et son processus de récupération, avec pour objectif d'être à nouveau opérationnel au minimum début juin, pour l'Euro qu'il veut à tout prix disputer avec les Diables Rouges. Ce samedi, en conférence de presse, Zinédine Zidane, son entraîneur au Real Madrid, a donné des nouvelles de l'état psychologique du Brainois : "J'ai parlé avec lui après son opération pour savoir comme il allait et il va bien. Il était très touché, très affecté juste après sa blessure mais aujourd'hui comme l'opération s'est bien passée, mentalement il va beaucoup mieux. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, s'est ravi Zidane. L'opération s'est déroulée comme le chirurgien l'avait prévu et comme tout le monde l'avait planifié. Ils ont vu et pu faire tout ce qu'il y avait à faire donc l'opération s'est très bien passée."

Zidane : « Tout sera mis en place pour qu’il rejoue avant la fin de la saison »



Si on évoque une indisponibilité de deux à trois mois, la durée de convalescence exacte d’Hazard n’est en tout cas toujours pas connue. Mais dans cette course contre-la-montre pour le Diable, Zidane s’est montré confiant : «» C'est tout le mal qu'on souhaite à Hazard et aux Diables Rouges.