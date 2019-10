Battu par le Paris SG assez nettement lors de la première journée de Ligue des champions, le Real Madrid se retrouve confronté à un impératif de victoire au moment de retrouver Bruges.

Et forcément, les regards se tournent vers Eden Hazard qui s’accommode parfaitement de cette situation (voir par ailleurs). "Je ne vais pas lui donner de conseils pour lui dire comment il doit jouer et comment il doit être. On sait tous le joueur qu’est Eden. C’est un joueur important pour nous. On attend tous plus d’Eden et il le sait", a admis Zinédine Zidane. "

Mais il faut être patient. Je ne suis pas du tout inquiet parce que je suis certain qu’il va triompher ici et être très bon. Il faut rester tranquille, surtout avec les joueurs qui viennent d’arriver. Il m’est arrivé la même chose quand je suis arrivé ici et j’étais très serein avec ça. Je savais qu’avec le temps, ça allait fonctionner. Pour Hazard, c’est la même chose. Je sais qu’il va triompher et être un bon joueur ici. D’autant que ce n’est pas un problème physique. Donc le plus important, c’est de garder notre calme, l’accompagner et je suis sûr qu’il va retrouver son meilleur niveau. Parce que le très bon joueur qu’il est, ça, ça ne va pas changer. On a besoin de plus de lui et il a besoin d’en faire plus, oui. Et c’est ce que j’aimerais pour lui et pour l’équipe. Mais on va le voir rapidement. Je ne suis pas du tout inquiet. Et si on peut le voir dès demain, encore mieux !"