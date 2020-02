Après presque trois mois d'absence, Eden Hazard va faire son grand retour à la compétition avec le Real Madrid face au Celta Vigo, demain soir (21h). Ravi de pouvoir à nouveau compter sur son attaquant, Zinédine Zidane a même assuré qu'il était en mesure de débuter le match.

Eden Hazard voit enfin le bout du tunnel. Pratiquement trois mois après sa blessure à la cheville causée par son compatriote Thomas Meunier, lors de Real-PSG en Ligue des champions, le nom du Brainois sera inscrit sur la feuille de match de l'équipe madrilène, demain soir (21h), lors de la réception du Celta Vigo. Après quinze jours d'entraînement, son entraineur, Zinedine Zidane, juge qu'il est enfin prêt pour reprendre la compétition : "On a pris notre temps avec lui. Et c'est ce qu'on devait faire de toute façon. On voulait prendre le temps, ne pas précipiter son retour. Il fallait que ses sensations soient bonnes mais vraiment bonnes à 100% et aujourd'hui c'est le cas, donc demain il sera dans le groupe et il est prêt pour débuter le match."

Zidane : "Eden est un joueur unique"

Reste à savoir si le Diable sera titulaire ou non. Connaissant la prudence de Zidane, qui souhaite avant tout éviter une rechute de son attaquant et veut surtout qu'il soit à 100% pour les rendez-vous capitaux du Real face à Manchester City en Ligue des champions (26 février) et pour le Clasico face au Barça quatre jours plus tard, la probabilité qu'il débute sur le banc et entre en cours de match semble tenir la corde. "S'il revient dans le groupe c'est qu'il est très bien physiquement et qu'il est apte à jouer. Après ça fait trois mois qu'il n'a plus joué donc il va manquer de rythme", a ainsi précisé l'entraineur madrilène, ce midi en conférence de presse. Le retour d'Eden Hazard ravit en tout cas Zidane, qui n'a jamais caché son amour pour le Belge : "On est contents, très contents de le retrouver après trois mois d'absence. On sait très bien que c'est un très grand joueur et ce qu'il peut nous apporter à l'équipe. On l'a recruté parce que c'est un joueur différent, un joueur unique." A.S