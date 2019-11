Depuis sa blessure engendrée par un contact avec Thomas Meunier, mardi, Eden Hazard a entamé un véritable contre-la-montre.



Son objectif: être de nouveau fit le 18 décembre, pour le déplacement à Barcelone. Et autant dire que toute la presse espagnole guette l'état de forme du Belge. Pourtant très critiqué à ses débuts, le Brainois a désormais convaincu l'Espagne qu'il était sur la pente ascendante et même très proche de son meilleur niveau. Sa blessure fait donc couler beaucoup d'encre et nos confrères espagnols risquent de poser la même question à Zinédine Zidane à chaque fois qu'ils le croiseront, dans les prochains jours.



Cela a débuté ce vendredi, durant la conférence de presse d'avant match contre Alavés. "Je ne peux pas vous dire s'il sera disponible pour le Clasico, tout dépendra de son évolution. C'est un coup direct accompagné d'une petite entorse. Rien de grave, mais il faudra voir au jour le jour si la douleur diminue et si la blessure se résorbe. Nous verrons s'il est en mesure de reprendre l'entraînement la semaine prochaine".



Si tel est le cas, il fait peu de doutes qu'Eden sera prêt à jouer contre le Barça, deux semaines plus tard. Il pourrait même être du déplacement à Bruges le 11 décembre. Mais au vu du peu d'enjeu que revêt ce match (puisque le Real terminera quoi qu'il arrive à la deuxième place de son groupe de Champions League), l'entraîneur français préférera sans doute lui accorder un peu de repos supplémentaire.