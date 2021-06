Ce départ a fait couler beaucoup d'encre dans la presse sportive espagnole, qui souhaite plus d'explications. Dimanche soir,assistait au match de son fils Luca au stade de Vallecas. À la fin de la partie, il a été happé par les médias et questionné sur son départ par Sergio Quirante, journaliste pour le média GOL. "Est-ce que l'aventure au Real s'est vraiment mal terminée", a demandé Quirante. L'ancien n°10 des Bleus n'a pas apprécié la question et s'est lâché sur le journaliste sportif :