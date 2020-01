Zinédine Zidane s’est encore montré élogieux à l’égard de Thibaut Courtois.

Le chassé-croisé entre le FC Barcelone et le Real Madrid se poursuit. Mais attention au match piège pour les Merengues : ils reçoivent Séville, qui n’est autre que le quatrième.

Le Real peut toutefois se rassurer avec la présence de son mur, Thibaut Courtois. En onze confrontations avec les Andalous (tant sous le maillot de l’Atletico que du Real), le portier belge n’a connu qu’une seule défaite, tout en n’encaissant que neuf buts (dont trois lors de la défaite du Real 3-0 la saison dernière).

"Je pense que Thibaut a démontré qu’il était un grand gardien", a répété Zinédine Zidane vendredi devant la presse. "Déjà par le passé, il a toujours montré qu’il faisait partie des meilleurs gardiens. Et puis aujourd’hui, après un passage compliqué, mais comme ça peut arriver à un moment pour tout le monde dans une carrière, il a su continuer à travailler, à ne pas baisser les bras, à croire en ce qu’il faisait, en ce qu’il était et surtout à transmettre son énergie aux autres. Et petit à petit avec le travail, on sort de ces petites passes compliquées. Et aujourd’hui, nous, on en est enchantés."