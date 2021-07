British Open : Louis Oosthuizen donne le tempo

Thomas Detry a signé un début de tournoi en mode mineur, ce jeudi, lors du premier tour du premier British Open de sa carrière. Sur le terrible links du Royal St. George’s (par 70), balayé par un vent permanent et balisé par les bunkers, le Bruxellois a rendu une carte de 72 (+2) qui l’obligera à sortir le grand jeu pour passer le cut.

Un bogey concédé sur le premier trou annonçait, d’entrée, une journée délicate. Detry se reprit plutôt bien ensuite mais deux bogeys sur les deux derniers trous freinèrent sa remontée. Avec seulement 30 % de fairways touchés, il a été loin de sa régularité habituelle et a, du coup, souvent visité le rough diabolique (qui remonte aux genoux) balisant le parcours. Cela ne pardonne évidemment pas !

En haut du leaderboard, on retrouve un pur spécialiste. Vainqueur de l’épreuve en 2010 sur le Old Course de St. Andrews, le Sud-Africain Louis Oosthuizen, 38 ans, adore ces parcours de bord de mer où sa régularité (70 % de greens touchés en régulation) font merveille. Lors du premier tour, il a régalé le public de cette science du jeu, signant une carte de 64, riche de 6 birdies et vierge de tout bogey.

Mais il n’est pas le seul à avoir bien négocié ce tour de chauffe. Jordan Spieth a également affiché son ambition, rendant un score de 65 (6 birdies, un bogey). Lauréat de l’édition 2017 au Royal Birkdale, le Texan se sent comme un poisson dans l’eau sur les links britanniques et il retrouve peu à peu son meilleur niveau. Bref, il sera un solide client pour la conquête de cette Claret Jug. Les Américain Brian Harman (-5), Webb Simpson (-4), Collin Morikawa (-3) et Dustin Johnson (-2) ont aussi bien performer, tout comme les Anglais Justin Rose, Tommy Fleetwood et Danny Willett (-3). Certes, le chemin est encore très long. Mais quelques ténors ont déjà cédé du terrain, à l’image de Jon Rahm, Shane Lowry, Bryson DeChambeau (tous à +1) ou Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton et Justin Thomas (+2). Ils seront tous sous pression lors du deuxième tour.

La météo jusque dimanche jours s’annonce typiquement britannique avec un vent modéré qui compliquera le jeu. D’autant qu’aux dernières nouvelles les greenkeepers n’ont pas prévu de couper le rough!