Golf: super départ de Thomas Pieters, Thomas Detry interrompu par l'orage

C'est sans doute la meilleure nouvelle côté belge, cette nuit. Thomas Pieters a rendu une carte de -6 après sa première journée, se hissant provisoirement à la deuxième place du classement.



Les médailles se disputeront en quatre jours et s'il est impossbile d'en assurer une avant le dernier jour, il est surtout possible de perdre toutes ses illusions rapidement. Thomas Pieters peut donc se satisfaire d'avoir évité tous les pièges.



L'autre belge en lice, Thomas Detry, a pour sa part été interrompu par l'orage. Il a toutefois joué 17 des 18 trous du parcours et rend une carte de -1 pour l'instant, ce qui le positionne à la 30e place provisoire.