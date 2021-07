Thomas Detry confiant après le 2e tour: "Je crois vraiment à une médaille"

Thomas Detry a rendu une carte de 67, quatre sous le par, après six birdies et deux bogeys, au terme du deuxième tour du tournoi olympique de golf, vendredi. Soit trois coups de mieux que la veille, ce qui permettra au Bruxellois, 31e après le 1er tour, de remonter au classement quand tous les golfeurs auront terminé leur tour.

"Je suis heureux après aujourd'hui", a confié Detry. "Mon départ n'était pas très bon, à nouveau, avec un bogey au 3e trou, mais je me suis bien repris et j'ai terminé avec des birdies aux 15e, 16e et 17e. Je me retrouverai en bonne position avant le week-end. J'espère que tout se passera bien et que j'aurai une chance de médaille. Les scores ne sont pas vraiment bas en ce moment. Il reste 36 trous à disputer, tout peut arriver. Je me trouve en bonne position et je dois juste continuer à bien jouer."

Detry est arrivé au Japon en confiance après une deuxième place au Scottish Open le 11 juillet. "Je suis en forme", confirme-t-il. "Tout se passe bien. Mon entraîneur, Jérôme Theunis, est aussi présent cette semaine. Nous ne nous étions pas vu depuis un petit temps et c'est agréable de pouvoir travailler avec lui."

Les conditions au Kasumigaseki Country Club, à 75 kilomètres de Tokyo, sont tout sauf idéales. "Il fait très chaud et surtout très humide. Ce n'est pas facile. Nous devons beaucoup manger, beaucoup boire, prendre suffisamment de repos. Les prochains jours resteront très chauds, donc le repos devient très important."

Detry, 28 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques. A Rio, la Belgique était représentée par Pieters et Nicolas Colsaerts. "C'est une ambiance un peu bizarre", a raconté Detry. "Lors du premier jour, je suis resté dormir au village olympique et j'ai pu voir quelques amis, ce qui était chouette. Mais avec le covid, il y a plein de règles, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais bon, cette semaine est entièrement consacrée au golf et à ramener cette médaille à la maison. J'y crois vraiment."