JO : les deux Thomas à six coups du leader

Après trois tours, Thomas Detry et Thomas Pieters se partagent la 14e place du tournoi olympique qui se dispute sur le parcours du Kasumigaseki CC (par 71). Les deux joueurs joueurs belges totalisent 8 coups sous le par, à six coups du leader, l’Américain Xander Schauffele.

Ce samedi, Thomas Detry a rendu une carte très propre de 68 (5 birdies, 2 bogeys). De son côté, Thomas Pieters a signé une carte exceptionnelle de 64 avec notamment un eagle sur le trou 17 (un par 4 !). Pour rappel, l’Anvgersois avait débuté le tournoi sur les chapeaux de roues (65) avant de connaître une surprenante défaillance le lendemain (76).

La bataille pour la médaille d’or s’annonce passionnante ce dimanche. Xander Schauffele (-14) a conservé la tête mais il ne compte qu’un coup d’avance sur le Japonais Hideki Matsuyama (-13) et deux sur l’Anglais Paul Casey et le Mexicain Carlos Ortiz (-12). Et Rory McIlroy (-11) est en embuscade ! Suspense garanti…