JO : Manon De Roey recule, Nelly Korda persévère

Manon De Roey occupe la 34e place du tournoi féminin des Jeux Olympiques de Tokyo à l'issue du 3e tour disputé vendredi sur les greens du Country Club de Kasumigaseki. L’Anversoise a bouclé son parcours en 74 coups avec 6 bogeys et 3 birdies inscrits sur sa carte.

Avec un total de 212 coups, Manon De Roey recule de 23 rangs et retombe donc à la 34e place, trop loin pour rêver encore d’une médaille. L'Anversoise de 29 ans était remontée à la 11e place jeudi à l'issue d'un parcours bouclé en 67 coups.

En haut du classement, la numéro 1 mondiale, l'Américaine Nelly Korda, fille du joueur de tennis tchèque Petr Korda, vainqueur de l'Open d'Australie en 1998, a réussi à nouveau une bonne journée encore avec une carte à deux sous le par. Elle est en tête à 198 coups (-15) avec trois coups d'avance sur l'Indienne Aditi Ashok (201, -12) et quatre joueuses à -10 (203), la Néo-Zélandaise Lydia Ko, l'Australienne Hannah Green, la Danoise Emily Kristine Pedersen, et la Japonaise Inami Mone. Le quatrième et dernier tour démarrera déjà ce vendredi soir à 23h30 heure belges (6h30 locales).