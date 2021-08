L'or pour Nelly Korda, Manon De Roey termine 46ème

La n°1 mondiale rejoint Xander Schauffele sur la plus haute marche du podium

Manon de Roey a terminé samedi le tournoi olympique à la 46e place. Un quatrième et dernier tour moyen de 74 coups, soit trois au-dessus du par, lui a coûté douze places au classement. "C'était un peu difficile aujourd'hui, mais je me suis battue et j'ai fait un autre birdie" a-t-elle déclaré à l'issue de la compétition. "Au final, je suis assez satisfaite".

L'Anversoise de 29 ans avait commencé le tournoi avec un tour dans le par, avant de signer son meilleur score de quatre coups sous le par (67 coups) un jour plus tard. Elle passait par la même occasion à la onzième place. Cependant, la 295e mondiale n'a pas pu maintenir ce niveau élevé et après deux tours consécutifs de 74 coups, elle descendait à la 46e place. Avec un total de 286 coups, elle a terminé à 19 coups de la gagnante américaine Nelly Korda.

"J'aurais préféré finir un peu plus haut mais j'ai beaucoup appris et cela m'aide à grandir dans le jeu et à devenir une meilleure joueuse" a déclaré Manon De Roey. "Il faisait assez chaud mais heureusement nous n'avons pas eu de pluie. Pendant la saison, je joue aussi dans des pays chauds comme la Thaïlande, l'Inde ou l'Australie, donc je suis habituée".

Il s'agissait de la première participation olympique pour la golfeuse belge. "Je l'ai apprécié de la première à la dernière minute. Je suis très heureux de pouvoir être ici pour représenter mon pays" a expliqué la golfeuse, qui se projette déjà sur Paris 2024. "C'est définitivement un objectif. Mon jeu s'améliore d'année en année et je vais tout donner pour y arriver".

La médaille d'or a été remportée par l'Américaine Nelly Korda, n°1 mondiale et fille cadette de l'ancien joueur de tennis tchèque Petr Korda. Elle s'est imposée avec un total de 267 (-17) et a imité son compatriote Xander Schauffele sacré chez les messieurs.

La golfeuse de 23 ans a devancé d'un coup la Japonaise Mone Inami, médaillée d'argent et la Néo-Zélandaise Lydia Ko, en bronze. A égalité à l'issue du quatrième tour, Inami et Ko ont été départagées à l'issue d'un barrage.

Après sa victoire, Nelly Korda est tombée dans les bras de sa soeur aînée Jessica, 28 ans, également en lice aux Jeux (15e, à 8 coups). Nelly Korda achève ainsi une saison faste au cours de laquelle elle a remporté son premier titre du Grand Chelem, le championnat LPGA, en juin, et s'est hissée à la première place du classement mondial.