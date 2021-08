OPen féminin : Nordqvist couronnée

La Suédoise Anna Nordqvist 54e mondiale, a remporté dimanche l'Open de Grande-Bretagne féminin profitant d'une erreur décisive de sa rivale Nanna Koerstz Madsen au dernier trou. Déjà titrée en 2009 au LPGA Championship et en 2017 à Evian, Nordqvist remporte à 34 ans le troisième titre majeur de sa carrière. "Cela fait longtemps que j'attends ça, les dernières années ont été dures", s'est réjouie la championne, heureuse de gagner en Ecosse dont est originaire son mari. "Je ne pouvais pas rêver mieux qu'une victoire à l'Open de Carnoustie. Cet endroit est vraiment particulier", a-t-elle ajouté. "Les supporters ont été super et mon caddie est écossais aussi. Les deux m'ont motivée. C'est tellement bien d'avoir du public à nouveau cette année", a dit Nordqvist.

Avec une carte de 69 pour le dernier tour dimanche, elle termine à 12 coups sous le par, un de moins que Georgia Hall, Madelene Sagstrom et Lizette Salas. De très bon augure, à deux semaines de la Solheim Cup, équivalent féminin de la Ryder Cup, à Toledo (Etats-Unis), où Nordqvist devrait faire partie de l'équipe européenne pour la septième fois.

La Suédoise avait commencé la journée ex-aequo avec Nanna Koerstz Madsen, et il aurait suffi à la Danoise de faire un par au 18e trou pour partir en playoff. Mais son deuxième coup a fini dans un bunker et elle a terminé le trou avec un double-bogey. Avec une carte de 71 dimanche et 10 coups sous le par sur l'ensemble des quatre tours, Koerstz Madsen finit 5e ex-aequo avec l'Australienne Minjee Lee, récemment sacrée à Evian. La n°1 mondiale Nelly Korda, qui finit sur une carte de 72, termine à six coups sous le par, 13e ex-aequo.