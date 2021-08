Northern Trust : Tony Finau au bout du suspense

Tony Finau a mis fin à une attente de cinq ans. L'Américain a remporté lundi le Northern Trust à l'issue d'un barrage qui l'a opposé à l'Australien Cameron Smith. Le tour final de ce premier des trois tournois de la FedEx Cup a été repoussé à lundi. Le passage de l'ouragan Henri dans le New Jersey a empêché la possibilité de terminer dimanche cette épreuve du circuit PGA dotée de 9,5 millions de dollars.

Finau a signé le par dans le premier trou du playoff tandis que Smith le manquait. Il avait débuté la journée en 4e position avec deux coups de retard sur le n°1 mondial l'Espagnol Jon Rahm et Smith. Sa carte de 65 (6 sous le par) la meilleure de la journée sur le parcours du Liberty National a été réussie grâce notamment à un eagle au n°13. Cameron Smith a commis un bogey fatal au n°18. Rahm n'a rentré qu'une carte de 69 et a terminé 3e à deux coups.

Finau est désormais en tête du classement de la FedEx Cup, devant Rahm et Smith, avant le BMW Championship, qui réunira 70 participants.

"C'est incroyable", a déclaré l'Américainaprès ce succès intervenu 1975 jours et 143 départs après sa première victoire à l'Open de Porto Rico 2016. "Cela a pris à peu près tout ce que j'avais. Nous sommes arrivés au numéro 10 et je savais que je devais réussir 20 sous le par, c'était mon objectif en commençant la journée. J'ai frappé quelques coups décisifs au 18e, c'est un trou difficile. Je me suis battu et c'est vraiment cool de gagner un tel tournoi"

La star américaine et champion de la FedEx Cup 2017 Justin Thomas (70) a terminé à égalité à la quatrième place, à cinq coups de Finau et Smith.

Le Northern Trust, dont la dotation est de 9,5 millions de dollars, était la première épreuve du triptyque de la FedEx Cup, impliquant 125 golfeurs. Seuls les 70 premiers du classement à l'issue de ce tournoi participeront jeudi à la deuxième étape, le BMW Championship, à Owings Mills dans la banlieue de Baltimore (Maryland).

Le grand gagnant de la FedEx Cup percevra 15 millions de dollars, au terme de l'étape finale, le Tour Championship, à Atlanta (Géorgie) du 2 au 5 septembre.