Omega Masters : bons départs de Colsaerts et Detry

Thomas Detry (7 birdies, 2 bogeys) et Nicolas Colsaerts (5 birdies, un eagle et 2 bogeys) ont bien démarré l’Omega European Masters (European Tour) qui se dispute sur le parcours très technique de Crans-sur-Sierre (par 70), en Suisse. Les deux joueurs belges ont rendu une première carte de 65 (-5) qui les situe à la sixième place du classement. Thomas Pieters (qui a concédé un triple bogey sur le 14) a dû se contenter d’un score dans le par et pointe à la 75e place. L’Anglais James Morrison est en tête grâce une fantastique carte de 60 (-10) ! Le tournoi est doté de 2 millions d’euros de prize money et est évidemment très important dans la lutte pour les dernières places qualificatives pour la Ryder Cup.