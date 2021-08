OMega Masters : Detry rétrograde, Colsaerts remonte!

Deuxième après deux tours, Thomas Detry a rétrogradé au classement de l’European Omega Masters qui se dispute sur le parcours de Crans-sur-Sierre (par 70), en Suisse. Ce samedi, le Bruxellois n’était pas dans un grand jour et a, notamment, concédé deux double bogeys (trous 3 et 4) qui ont freiné, d’entrée, son élan. Avec une carte de 74, il totalise désormais 4 coups sous le par et occupe la quinzième place. Nicolas Colsaerts est d’ailleurs revenu à sa hauteur en signant un superbe score de 65 (quatre birdies sur ses cinq derniers trous). De quoi regretter encore plus son quadruple bogey de vendredi sur un par 3. Les deux joueurs belges auront néanmoins un bon coup à jouer lors du dernier tour ce dimanche. L’Américain Sean Crocker et l’Italien Renato Paratore sont en tête à 10 sous le par