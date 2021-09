L'Europe et Savannah De Bock remportent la Solheim Cup Junior

L'équipe européenne a réussi l'exploit de remporter pour la première fois sur le sol américain la Solheim Cup Junior, disputée les 1-2 septembre à Toledo (Ohio). A savoir une épreuve se déroulant tous les deux ans et réunissant les douze meilleures Américaines et Européennes de moins de 18 ans. Menées 8-4 à l'issue des doubles, les Européennes ont inversé complètement la tendance lors des simples (3-9) pour s'imposer 11-13. L'équipe était dirigée par la capitaine suédoise Annika Sorenstam, ex-n°1 mondial de golf, et comprenait dans ses rangs la jeune Belge Savannah De Bock (15 ans). L'Ecaussinnoise, qui évolue au club du Royal Waterloo, a gagné un point en double (Fourballs) avec l'Allemande Helen Briem, avant de s'incliner en foursomes et en simple.

© Nathalie De Bock-Strens

C'est la première fois qu'une Belge remporte cette prestigieuse compétition, à laquelle ont déjà participé auparavant les Belges Laura Gonzalez Escallon, Bénédicte Toumpsin et Margaux Vanmol.