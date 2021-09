Open d'Italie : Pieters passe le cut

Avec un deuxième tour de 69 coups réalisé vendredi, Thomas Pieters a été le seul Belge à passer le cut à l'Open d'Italie, épreuve European Tour dotée de 3 millions d'euros, à Guidonia. L'Anversois a gagné onze places au classement pour se retrouver à la 26e place, grâce à un score de 139. Entretemps, Lee Min-woo s'est emparé de la première place. L'Australien de 23 ans, qui a récemment remporté l'Open d'Écosse en battant Thomas Detry en play-off, a bouclé ses deux premiers tours en deux coups de moins que le Finlandais Mikko Korhonen, l'Américain Johannes Veerman, l'Anglais Tommy Fleetwood et l'Espagnol Adri Anaus.

Nicolas Colsaerts et Thomas Detry ont dû quitter la compétition prématurément. Colsaerts qui occupait la 140e place après un mauvais premier tour de 77 coups, a fait mieux lors du second. Un tour qu'il a terminé avec 68 coups et qui lui a permis de gagner 52 places. Mais insuffisant pour passer le cut, car il comptait encore trois coups de trop. Detry, quant à lui, est passé d'un premier tour à 72 coups à un second de 75 et est passé de la 73e à la 108e position.