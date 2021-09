Solheim Cup : les Européennes conservent leur titre

Les Européennes, qui avaient remporté l'édition 2019 de la compétition biennale en Ecosse, avaient déjà deux points d'avance (9 à 7) à l'issue des "foursome" et des "fourball" disputés dimanche sur le parcours de l'Inverness Club à Toledo.

Lundi, ce sont en tout douze parties de simple qui devaient être disputées pour conclure la compétition et les Européennes devaient impérativement gagner au moins 5 d'entre elles pour s'imposer.

Les nouvelles recrues, la Finlandaise Matilda Castren et l'Irlandaise Leona Maguire, ont toutes deux largement contribué à cette victoire en remportant chacune leur match, avant que la Danoise Emily Pederson ne délivre définitivement les Européennes en s'imposant face à Danielle Kang.

