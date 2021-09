Bon départ de Thomas Detry à Wentworth

Le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat et le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout sont en tête

Thomas Detry a signé une carte de 69 (-3) lors du premier tour du BMW Championship (European Tour) qui se dispute sur le parcours anglais de Wentworth (par 72). Le Bruxellois, qui a signé un eagle sur le trou 17, occupe la 11e place. Avec un score de 70 (6 birdies, 4 bogeys), Thomas Pieters est également dans le Top 20. Nicolas Colsaerts (dans le par, avec un double bogey sur le 18) pointe en 63e position. Le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat et le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout sont en tête à 8 sous le par. Ce BMW Championship est d’autant plus important qu’il est le dernier tournoi à compter pour le classement européen pour la Ryder Cup et pour l'attribution des wild cards par le capitaine Padraig Harrington..