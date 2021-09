Thomas Pieters remonte à Wentworth

Grâce à une très belle carte de 66 (6 birdies), Thomas Pieters occupe désormais la 7e place du BMW PGA Championship qui se déroule sur le parcours anglais de Wentworth (par 72). Après deux tours l’Anversois totalise 8 coups sous le par et confirme ainsi son net regain de forme. Thomas Detry a, de son côté, signé une carte moyenne de 71 qui le fait rétrograder à la 36e place. Le Bruxellois a réussi un magnifique eagle sur le trou 17 mais il a terminé avec un malheureux bogey. Nicolas Colsaerts n’a pas réussi, en revanche, à passer le cut après avoir rentré, ce vendredi, un score décevant de 75 (avec deux double bogeys) pour un total de +3. Le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat occupe la première place à 12 sous le par avec un coup d’avance sur l’Anglais Laurie Canter et deux sur l’Australien Adam Scott. Dans la course à la sélection pour la Ryder Cup, notons les bonnes performances de l’Anglais Justin Rose (-9) et de l’Autrichien Bernd Wiesberger (-6). Ian Poulter n’est pas parvenu à passer le cut.