Dutch Open : Detry très bien placé

Habitué aux places d’honneur (déjà 10 podiums) depuis ses débuts pros en 2016, Thomas Detry aura, ce week-end, une belle occasion de vaincre le signe indien et de remporter son premier tournoi sur l’European Tour. Après deux tours où il a fait preuve d’une ngrande maîtrise, le Bruxellois occupe en effet la deuxième place du Dutch Open qui se dispute sur le parcours de Bernardus (par 72), à Cromvoirt. A 11 sous le par (cartes de 67 et 66), il n’a qu’un petit coup de retard sur le Suédois Kristoffer Broberg (772ème au ranking mondial). Thomas Pieters (-4 avec des scores de 69 et 71) a reculé à la 34e place de ce tournoi doté d’un million d’euros de prize money.