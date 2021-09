Bernardus : un club pas comme les autres

C’est devenu l’un des lieux d’entraînement favoris de Thomas Pieters. Et pour cause. Situé au Sud des Pays-Bas, à une heure à peine d’Anvers, le Bernardus Golf réunit tous les atouts pour savourer pleinement les joies du swing. « Le parcours de 18 trous est exceptionnel et très challenging. Et, parallèlement, le club bénéficie d’infrastructures remarquables avec de de fabuleuses zones de practice pour le chipping et le petit jeu, des putting greens aux allures de moquettes, un driving range de la dernière génération avec des balles de compétition. C’est réellement un concept cinq étoiles » explique Jérome Theunis, coach du n°1 belge.

Le Bernardus a vu le jour voici trois ans dans le petit village de Cromvoirt, près de ‘s-Hertogenbosch, sur des terres agricoles et marécageuses, typiques de la région. « Le projet golfique date cependant de plus longtemps. Mais l’investisseur initial s’est retiré en raison de soucis de santé. C’est finalement l’homme d’affaires Robert van der Wallen, à la tête d’une puissante holding, qui a pris le relais » explique Sabine Riezebos, General Manager du club.

Le résultat est bluffant avec un club unique en son genre au Benelux. Tout est manucuré avec une service de palace. Le parcours de 18 trous porte la griffe de l’architecte Kyle Philips, également auteur de Kingsbarns, The Grove, Verdura ou Yas Links. Sur des terres vierges – la région est souvent surnommée le « Sahara brabançon - il a réussi à créer une ambiance de links d’intérieur en jouant avec les dunes, les pins, les bruyères et les ajoncs. Des myriades de bunkers très scéniques et de nombreux obstacles d’eau naturels se sont subtilement invités dans le décor. Et le vent, souvent présent dans ce coin des Pays-Bas, se charge du reste. Véritable «championship course » (6800 m des back tees), le parcours est passionnant à jouer. « Il faut à la fois être long et précis. Et il est essentiel de faire preuve de stratégie. Les greens sont grands, ondulés et très bien défendus. En outre, certaines positions de drapeaux peuvent rendre le challenge très compliqué sur l’approche finale» poursuit Jérôme Theunis.

Mais tous les joueurs, peu importe leur niveau, prendront le même plaisir. Grâce à six tees de départ sur chaque trou, le parcours est accessible à tous les Handicaps. Plaisir garanti !

Mais Bernardus, c’est aussi – et surtout – un véritable concept. Parallèlement aux infrastructures golfiques, le club dispose d’un somptueux Club House ultra-moderne (avec terrasse ombragée), d’un restaurant gastronomique piloté par le Chef étoilé Edwin Kats, d’une salle de fitness, d’un sauna, d’un hammam, d’une piscine extérieure et de courts de tennis. Les visiteurs peuvent même loger dans les Lodges très luxueux érigés dans le Resort et en profiter pour découvrir la région. Ce ne sont pas les randonnées à vélo qui manquent !

Fût-il d’apparence exclusif, le club est largement ouvert à l’extérieur avec, en toile de fond, un business modèle très original. « Chez nous, le principe du greenfee classique n’existe tout simplement pas ! Nous comptons 250 membres à l’année qui ont évidemment accès à toutes les infrastructures. Mais, pour le reste, nous privilégions le « Day Membership ». Concrètement, les joueurs extérieurs acquittent un forfait journalier de 150 euros et peuvent profiter de nos installations de l’aube au crépuscule. S’ils ont le temps, ils peuvent ainsi s’offrir 18 trous le matin et 18 l’après-midi. Et leur conjoint(e) peut, pendant ce temps, profiter pleinement du sauna ou de la piscine, sans charge supplémentaire» ajoute Sabine Riezebos.

Le concept fonctionne très bien grâce, notamment, à de nombreux visiteurs belges ravis de pouvoir combiner du golf sur un parcours magique avec d’autres expériences.