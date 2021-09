Dutch Open : Broberg était sur un nuage

Thomas Detry a reculé à la sixième place du Dutch Open (European Tour) qui se dispute sur le parcours Bernardus (par 72), à Cromvoirt. Ce samedi, lors du troisième tour, le Bruxellois a signé une carte moyenne de 70. Certes, il a signé six birdies (dont 5 sur le retour) mais il a, en revanche, concédé deux double bogeys (trous 7 et 9). Avec un total de 13 sous le par, il accuse désormais la bagatelle de 10 coups de retard sur le Suédois Kristoffer Broberg. En état de grâce, ce dernier a rendu un score hallucinant de 61 (10 birdies, un eagle et un bogey) qui lui permettra d’aborder le dernier tour à -23, avec 8 longueurs d’avance sur son plus proche poursuivant, le Danois Marcus Helligkilde.