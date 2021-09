Dutch Open : victoire de Bromberg, Top 10 pour Detry et Pieters

Thomas Detry et Thomas Pieters ont signé deux Top 10 lors du Dutch Open (European Tour) qui s’est déroulé sur le parcours du Bernardus, à Cromvoirt. Le Bruxellois termine le tournoi à la quatrième place (15 sous le par) tandis que l’Anversois finit en neuvième position (-13). Impressionnant le samedi, où il a rentré un score hallucinant de 61, le Suédois Kristoffer Broberg, 35 ans, a géré (avec quelques frayeurs) son avance ce dimanche, pour s’adjuger la victoire finale à -23 avec trois coups d’avance sur l’Allemand Matthias Schmidt. Idéalement placé après deux tours, Detry espérait sans doute mieux de cet Open hollandais où il avait une belle opportunité de soulever son premier trophée sur l’European Tour. Mais deux double bogeys lors de l’aller du troisième tour ont freiné sa marche en avant. Et il n’a plus réussi ensuite à revenir pour la gagne. C’est son cinquième Top 10 cette saison et son vingt-neuvième depuis le début de carrière