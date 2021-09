Swings pour la bonne cause à La Bruyère

La finale de la 13ème édition du tournoi caritatif « Les copains d’Agadir », parrainé notamment par la Libre Belgique, s’est disputée sur le parcours du Golf de La Bruyère, à Villers-la-Ville. Elle a réuni une centaine de joueurs et une quinzaine de pros dans une ambiance ensoleillée et conviviale. Plusieurs personnalités étaient présentes parmi lesquelles le nouveau président du COIB Jean-Michel Saive, Lorenzo Staelens, Christophe Rochus, Daniel Van Buyten et Sacha Daout.

Pour rappel, cette compétition caritative, organisée à l’initiative de Philippe et Nathalie Parlongue, a pour vocation de venir en aide à des associations pour enfants malheureux. Cette année, grâce à la générosité des participants et des sponsors, elle a permis de récolter 140.000 euros qui seront reversés à la Croix-Rouge (pour aider les sinistrés des récentes inondations en Wallonie) et à l’association « Justine for Kids », chère à Justine Henin, marraine de l’événement et présente lors de la remise des prix. Pour l’anecdote, la victoire est revenue à l’équipe composée d’Armand Detry (le papa de Thomas) et d’Arnaud Dumont de Chassart (le papa d’Adrien).