Ryder Cup : toute l'Amérique attend une revanche!

D’un côté, les 12 meilleurs joueurs américains ; de l’autre, leurs homologues européens. Et que le meilleur gagne ! La 43e édition de la Ryder Cup débute, ce vendredi, sur le parcours de Whistling Straits (Wisconsin). Une nouvelle guerre du golf…

Nettement dominée depuis plusieurs années (4 défaites lors des 5 dernières éditions), l’équipe US a évidemment soif de revanche. Devant ses supporters, avec 8 des 10 meilleurs joueurs du monde, elle fait logiquement figure de favorite et ne peut se permettre une nouvelle humiliation. Mais on sait que la Ryder Cup est une compétition à part où la hiérarchie officielle est rarement respectée. Dans un sport individuel, elle se joue en équipe. Et la formule de jeu est le match-play, un format qui facilite les surprises et où la gestion des émotions est essentielle. Bref, la formation européenne, tenante du titre depuis son sacre à Paris en 2018, aurait tort de ne pas croire en ses chances. Ce n’est d’ailleurs pas le genre de la maison !

En vérité, le duel s’annonce indécis et passionnant. Steve Stricker, le capitaine américain, a composé une équipe jeune et ambitieuse. Pour la première fois depuis 1995, ni Phil Mickelson (50 ans), ni Tiger Woods (45 ans) ne seront du rendez-vous. Le premier a été jugé hors forme et le second est toujours convalescent après son accident de voiture. Six rookies ont, en revanche, été parachutés dans le team : Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Daniel Berger, Harris English et Scottie Scheffler. Ils sont encadrés par Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Tony Finau et Jordan Spieth. C’est du lourd. Du très lourd !

En face, la sélection européenne de Padraig Harrington est bien plus classique avec seulement trois débutants (l’Autrichien Bernd Wiesberger, le Norvégien Viktor Hovland et l’Irlandais Shane Lowry) pour épauler les vieux briscards, genre Sergio Garcia, Lee Westwood, Tommy Fleetwood ou, bien sûr, Jon Rahm, le n° 1 mondial. Même Ian Poulter, qui a l’habitude de se transcender lors de cette épreuve, a bénéficié d’une wild card du capitaine pour apporter un supplément d’âme.

À l’aube de cette bataille attendue par toute la planète golf, une question brûle les lèvres des observateurs : si dominateurs dans les tournois individuels, les champions américains formeront-ils enfin une véritable équipe ? Lors des dernières éditions, de nombreuses tensions sont en effet apparues en coulisses, comme si les stars du PGA Tour ne parvenaient pas à se défaire de leur ego. Or, en Ryder Cup, l’union fait la force et l’humilité est la qualité première. C’est précisément ce qui fait la force de cette formation européenne qui se sent traditionnellement pousser des ailes à l’heure de défier les géants américains qui ont si souvent tendance à les snober.