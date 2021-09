6-2 : l'Amérique lancée vers la victoire en Ryder Cup

Animés par un esprit de reconquête, les Américains ont commencé tambour battant la 43e édition de la Ryder Cup, en remportant six des huit premiers points en jeu (6-2) face aux tenants du titre européens, vendredi à Whistling Straits, dans le Wisconsin. Pour l'heure, les Etats-Unis et leurs six rookies (débutants) se montrent plus solides que les vétérans du Vieux Continent. Et le vent devenu plus violent dans l'après-midi, sur le parcours niché entre falaises et collines le long du lac Michigan, n'a rien changé à leur bonne dynamique entrevue dans la matinée.

Les USA ont en effet pris la tête 3-1 après les foursomes matinaux, épreuve dont le principe impose aux deux joueurs d'une même équipe à frapper alternativement une seule balle, la partie étant remportée par le duo qui compte le plus de trous gagnés.

Et ils ont accru leur avance au terme des fourballs - encore disputés en duo, mais cette fois chaque golfeur joue sa propre balle et le meilleur des quatre remporte le point pour son équipe -, avec le même score 3-1.

La première équipe totalisant 14,5 points remportera le trophée.

Le N.2 mondial Dustin Johnson et le champion olympique à Tokyo, Xander Schauffele, ont chacun rapporté deux points aux Américains en remportant leurs matches dans chaque session. En face, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a goûté pour la première fois en six participations à l'amertume de deux revers la même journée.

Bryson DeChambeau, engagé en fourballs aux côtés de Scottie Scheffler, est lui passé par toutes les émotions. Il a d'abord eu une grosse frayeur, quand son premier drive a atterri sur le tibia d'une spectatrice. Sans gravité finalement, mais cela a fait resurgir le spectre du grave incident survenu il y a trois ans, lors de la précédente édition en France, où une fan avait perdu un oeil sur une balle frappée par l'Américain Brooks Koepka.

Passée cette entame difficile nerveusement, DeChambeau a réussi le coup de la journée sur le N.5 avec un drive exceptionnel de 380 mètres qui a pris la diagonale plutôt que le crochet en deux étapes suggéré par le par 5. Le potentiel albatros, c'est-à-dire un trou en deux coups, a finalement accouché d'un eagle (trois coups).

"Je savais que je pouvais aller tout droit et j'ai eu la chance d'avoir le vent avec moi. J'ai visé le green et j'ai bombardé", a expliqué le surpuissant Américain, dont l'exploit n'a toutefois pas suffi à remporter cette partie. Car l'Anglais Tyrrell Hatton, associé au N.1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm, a arraché le match nul sur un birdie au N.18, offrant un premier demi-point à l'Europe.

"On n'est jamais hors du coup. J'espère que ça va nous permettre d'aller de l'avant et d'aborder la journée de samedi avec le bon élan", a commenté Hatton, juste avant que le Norvégien Viktor Hovland et l'Anglais Tommy Fleetwood n'obtiennent aussi un demi-point. Ils auraient d'ailleurs pu espérer mieux, s'ils ne s'étaient pas laissé remonter par Paul Casey/Justin Thomas.

Quelques minutes plus tôt, Dustin Johnson/Xander Schauffele et Tony Finau/Harris English avaient offert un quatrième puis un cinquième point à leur équipe.

En matinée, l'ouverture du score fut pourtant européenne, Jon Rahm/Sergio Garcia ayant battu 3 & 1 Justin Thomas/Jordan Spieth en foursome. Garcia en a profité pour égaler le record de matches gagnés dans l'épreuve (23) jusqu'ici seulement établi par Nick Faldo.

Sur quoi, Dustin Johnson/Collin Morikawa ont vite égalisé (3 & 2) aux dépens de Paul Casey/Viktor Hovland, et la paire de rookies Patrick Cantlay/Xander Schauffele a ajouté un deuxième point (5 & 3) contre Rory McIlroy/Ian Poulter, avant que Brooks Koepka/Daniel Berger n'ajoutent le 3e en battant 2 & 1 Lee Westwood/Matt Fitzpatrick.

Mal partie, l'Europe peut encore conserver le trophée qu'elle a remporté en France en 2018, mais il lui faudra réagir samedi, elle qui a remporté neuf des douze dernières éditions, dont trois des six dernières sur sol américain.