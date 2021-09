Ryder Cup : les Américains étaient trop forts

L'équipe US s'impose 19-9 et récupère le trophée après avoir dominé les doubles et les simples.

Largement en tête après les doubles de vendredi et samedi, l’équipe américaine de Ryder Cup a remporté, ce dimanche, la 43e édition de la Ryder Cup. Impériale, elle a également survolé les simples et a finalement gagné sur le score sans appel de 19-9. Tout au long de l'épreuve disputée sur le parcours de Whistling Straits (Wisconsin), la formation US a affiché sa supériorité face à un adversaire étrangement timoré. Concentrés, motivés, dopés par un public déchaîné, les hommes de Steve Stricker ont nettement dominé les débats, confirmant leur statut de favoris (8 joueurs du team faisaient partie du top 10 mondial) et savourant une belle revanche après leurs quatre défaites lors des cinq dernières éditions. Le succès américain ne se discute donc pas. On peut juste regretter que le capitaine européen Padraig Harrington, très conservateur dans ses choix, n’ait pas réussi à insuffler cet esprit guerrier qui faisait traditionnellement la force de son équipe. ce sera pour la prochaine édition, sur le parcours du Marco Simone de Rome, en 2023.