Ryder Cup : l'Europe a besoin d'un coup de jeune

La victoire américaine en Ryder Cup ne se discute pas. Les chiffres sont là : 19-9. C’est une véritable gifle. Tout au long de la compétition, les Américains ont donné le leçon, confirmant leur supériorité dans la hiérarchie du golf mondial. Il reste qu’on a le droit d’être déçu de la performance d’une équipe européenne qui est apparue fragile, timorée, presque battue d’avance, à l’image d’un Rory McIlroy totalement passif lors des journées de doubles.

Et forcément, dans ces cas-là, c’est vers le capitaine Padraig Harrington que se tournent les premières critiques. Là où Steve Stricker, son homologue américain, avait opté pour une formation très jeune (29 ans de moyenne d’âge) avec six rookies, le mentor irlandais avait joué la carte de l’expérience avec des joueurs comme Westwood (48 ans), Paul Casey (44 ans) ou Ian Poulter (45 ans) et avec seulement trois débutants (Lowry, Hovland et Wiesberger). Le flop a été total.

“Je crois qu’à l’avenir il faudra rajeunir les cadres et laisser la place à la nouvelle génération” confiait Nicolas Colsaerts, présent durant les trois jours à Whistling Straits comme consultant pour une télévision britannique. Des talents comme les frères Nicolaï et Rasmus Höjgaard, l’Écossais Robert McIntyre, le Français Victor Perez ou, bien sûr, Thomas Detry pourraient s’inviter à la fête lors de l’édition de 2023 à Rome. Il faudra, en tout cas, un électrochoc.

Ces dernières années, dans la peau de l’outsider, l’Europe avait profité à pleins poumons des tensions et des rivalités au sein de l’équipe US. Même Tiger Woods et Phil Mickelson – absents dans le Wisconsin – étaient montrés du doigt pour leur individualisme. Cette fois, le bloc américain était parfaitement soudé. “On forme une bande de copains. On se connaît tous depuis l’Univ. On a grandi ensemble sur les greens. Et, cette fois, on, était vraiment en mission” résumait Jordan Spieth.

Avec une telle motivation et 8 membres du Top 10 mondial dans l’équipe, l’Amérique était invulnérable, à l’image de Dustin Johnson (vainqueur de ses cinq matches), de Bryson DeChambeau (qui a fait le spectacle avec ses drives) ou de Collin Morikawa (exceptionnel avec ses fers et qui a apporté le demi-point du sacre).