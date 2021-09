Les Bordes : une adresse mythique qui fait rêver

Bienvenue aux Bordes Golf Club, sis près d’Orléans, à 150 kilomètres de Paris et à un drive des légendaires châteaux de la Loire. L’un des clubs de golf les plus privés et exclusifs d’Europe. Réservé à ses membres et à leurs invités, il propose deux parcours d’exception dans le cadre magique de la Sologne.

C’est à l’initiative du baron Bich que ce club de golf a été érigé en 1987, sur d’anciennes terres de chasse de 565 hectares. Le célèbre entrepreneur français, créateur des stylos éponymes, fit appel à l’architecte américain Robert van Hagge pour dessiner le parcours initial, un pur chef d’œuvre balisé par de multiples obstacles d’eau et des chênes centenaires. A la mort de Marcel Bich, son associé japonais Yoshiaki Sakurai reprit un moment les rênes. Aujourd’hui, après plusieurs années de flottement, le club retrouve faste et apparat grâce à une société investissement britannique qui a décidé de faire des Bordes un véritable must international. Un lieu d’exception dans le sens complet du terme.

Un deuxième parcours de 18 trous vient ainsi d’être inauguré. Le « New Course » porte la griffe de Gil Hanse et est parfaitement complémentaire de son aîné, rebaptisé « Old Ourse ». Comme à St.Andrews !

Le nouveau parcours n’est pas aussi challenging que le premier. Il est plus ouvert et plus large et dégage même un petit parfum de links britannique. A la réflexion, il s’apparente un peu aux tracés naturels chers à l’architecte Tom Simpson, comme Morfontaine, Fontainebleau, Sunningdale, Hardelot, Spa ou le Hainaut. On retrouve les mêmes paysages avec des genêts et des bruyères et, bien sûr, les fameux bunkers dentelés. Et tout est évidemment manucuré comme à Augusta par une armée de jardiniers. Un pur régal pour les yeux.

Avec ces 36 trous de championnat, un petit parcours de 10 trous plus ludiques (rien que des par 3), un somptueux practice, un Club House où l’on mélange les cartes de score, du menu et des grands vins, Les Bordes a tout du Country Club à l’anglaise, ultra-privé et qualitatif. Quelques cottages très cosy ont, en outre, été érigés pour accueillir les invités de passage.

Pour l’heure, le club compte seulement 150 membres, venus des quatre coins du monde. Des hommes d’affaires et quelques millionnaires mais aussi de vrais passionnés de golf, issus de la région. Le droit d’entrée est onéreux. Il tourne autour de 45.000 euros, auxquels s’ajoutent les cotisations annuelles. Mais quand on aime on ne compte pas. Et puis, en regard des tarifs pratiqués par des clubs « members only » du même niveau aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, c’est très raisonnable. Ce n’est pas un hasard si des membres viennent spécialement des Etats-Unis ou des Emirats pour se ressourcer un week-end aux Bordes en chassant le birdie sous le regard des chevreuils et des biches qui élisent volontiers résidence sur les fairways !

A terme, l’objectif est d’atteindre le millier de membres. Les nouveaux propriétaires ambitionnent de faire du domaine un lieu incontournable pour les amoureux du sport de St.Andrews mais aussi pour une clientèle exigeante, épicurienne et amoureuse de la nature à l’état pur. La chaîne internationale Six Senses, qui conjugue luxe et écologie, exploitera ainsi en 2024 un hôtel-spa cinq étoiles. Un lac de baignades, des courts de tennis et de padel, un centre d’équitation, des activités nautiques et un vaste projet immobilier complèteront le concept de ce Resort pas comme les autres.