Nicolas Colsaerts démarre fort en Ecosse

Nicolas Colsaerts a débuté sur les chapeaux de roues le Alfred Dunhill Championship (European Tour) qui se déroule simultanément sur trois links écossais. Lors du premier tour, il a signé une carte de 64 (-8) sur le Old Course de St.Andrews grâce notamment à deux magnifiques eagles sur les trous 5 et 14. Il partage la tête avec l’Espagnol Adri Arnaus, l’Anglais Tyrrell Hatton et le Chinois Li Haotong. Thomas Pieters et Thomas Detry, qui jouaient à Carnoustie, ont signé des scores de 72. Ce vendredi, Colsaerts évoluera à Carnoustie tandis que Detry et Pieters seront à Kingsbarns. Pour rappel, après avoir joué sur les trois parcours, les qualifiés se retrouveront, dimanche, sur le Old Course pour le dernier tour.