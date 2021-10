Hatton en tête, Colsaerts recule

Un bogey sur le trou 15 et un double bogey sur le 17 ont freiné la marche en avant de Nicolas Colsaerts au Dunhill Championship qui se dispute dans le vent sur trois links écossais (Old Course, Kingsbarns et Carnoustie). Engagé ce vendredi sur ce dernier parcours, le Bruxellois a finalement rentré une carte de 75. Après deux tours, il totalise 5 sous le par et conserve sa place dans le Top 20. Ce samedi, il évoluera à Kingsbarns. Thomas Pieters a rentré une belle carte de 70 avec un eagle sur le 12. A -2 au général, il est en embuscade. Thomas Detry est plus en retrait (+2) et tentera ce samedi de passer le cut pour jouer le dernier tour sur le Old Course de St.Andrews. L’Anglais Tyrrell Hatton est en tête du tournoi à 10 sous le par