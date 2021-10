Danny Willett maîtrise le vent et la pluie en Ecosse

Les conditions climatiques étaient toujours aussi terribles, ce samedi, pour le troisième tour du Dunhill Championship (European Tour) qui se dispute sur trois links écossais autour de St.Andrews (Old Course, Kingsbarns et Carnoustie). Froid, pluie et vent : il ne manquaient rien à la fête et les joueurs ont dû jongler avec les bonnets de laine et les anoraks tout au long de la journée.

A ce petit jeu, c’est l’Anglais Danny Willett qui a fait preuve de la meilleure agilité, signant une carte de 66 pour un total, après trois tours, de 14 sous le par. Il précède de trois coups ses compatriotes Tyrell Hatton et Richard Bland ainsi que les Irlandais Shane Lowry John Murphy.

Evoluant à Kingsbarns, Nicolas Colsaerts a rentré une carte de 71 (5 birdies et 4 bogeys). Avec un total de 6 sous le par, il reste dans le Top 20. Thomas Pieters (71 sur le Old Course) passe le cut avec un global de 3 sous le par. Thomas Detry (74 sur le Old Course) ne disputera pas, ce dimanche, le dernier tour à St.Andrews.