Victoire de Danny Willett en Ecosse

Un triple bogey sur le trou 17 du Old Course de St.Andrews a coûté cher à Nicolas Colsaerts

Nicolas Colsaerts a terminé 27e et meilleur joueur belge à l'issue du 4e et dernier tour de l'Alfred Dunhill Links Championship, une épreuve de l'European Tour de golf dotée de 5 millions de dollars, dimanche sur le Old Course de St-Andrews en Ecosse. Le Bruxellois de 38 ans a rendu une dernière carte de 71 (-1) après cinq birdies, un bogey et , malheureusement, un triple bogey sur le fameux trou n°17. Avec un total de 281 coups (-7), le triple vainqueur sur le circuit européen termine le tournoi à 11 longueurs de l'Anglais Danny Willett, qui a joué 68 dimanche. C'est la 8e victoire sur l'European Tour pour Willett, qui a devancé de deux coups le Suédois Joakim Lagergren et l'Anglais Tyrrell Hatton, double lauréat du rendez-vous écossais. Thomas Pieters a lui ponctué le tournoi à la 39e place partagée après une ultime carte de 70 coups dimanche (-2) après sept birdies pour cinq bogeys.