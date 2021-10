Holes for Heroes : la fête à Rigenée

En l’espace de deux éditions, le challenge Holes for Heroes a récolté plus de 271.000€ en faveur de la Croix-Rouge. Pour rappel, chaque club belge a pu, en 2020 et 2021, créer des équipes pour récolter un maximum d’argent en jouant un maximum de trous en une seule journée. L'équipe gagnante de Rigenée avait joué 144 trous 2020!

Ce mercredi, Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters, Thomas Detry et Manon De Roey ont donc offert un match d’exhibition au club de Rigenée. L’occasion de remercier les joueurs pour leur performance, mais aussi tous les membres et supporters du club brabançon pour leur générosité.

Les quatre stars belges ont joué six trous devant plusieurs centaines de spectateurs. Elles ont aussi offert aux juniors présents une longue séance de dédicaces. La journée s’est clôturée par un clinic des quatre stars du swing belge, animé par Jérôme Theunis, coach sur le Tour européen. « Bravo à tous les joueurs qui ont participé à ce challenge. Le montant récolté pour la Croix-Rouge est incroyable. C’était un plaisir jouer devant un public si nombreux. Ils méritaient cette récompense ! », ont confié à l’unisson les quatre ambassadeurs de ce challenge pour la bonne cause.

« L’année dernière, les dons étaient essentiellement destinés à la recherche scientifique pour trouver un vaccin contre le Covid. Cette année, nous avions deux ambitions : aider notre structure qui vient en aide aux personnes isolées, mais aussi bien sûr consacrer un montant aux victimes des récentes inondations. Mission accomplie ! Bravo à tout le golf belge de s’être tellement mobilisé », se félicite-t-on à la Croix-Rouge.

« A Rigenée, le challenge Holes for Heroes s'est rapidement imposé comme un projet de club. Nos membres y ont tout de suite adhéré. Au terme de la journée, nos jeunes avaient fait... huit fois le parcours ! Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, terminant pour la plupart pieds nus, ne supportant plus leurs chaussures... A défaut d'Interclubs en 2020, nos 10 Heroes ont raflé la mise dans un enthousiasme exceptionnel. Des exemples de ténacité. Et, surtout, un modèle d'esprit de club. Cette compétition, nous l'avions placée sous le signe du club et non des personnalités. Ce qui signifie que tout le monde a joué le jeu. Rigenée a ainsi récolté 28.138€. A l'échelle d'un club de 850 membres, c'est juste phénoménal ! J'en suis particulièrement fier ! », confie Christophe Descampe, directeur général du Golf de Rigenée.

En 2021 (déjà 38.636€ récoltés au total), c’est le club du Royal Ostend qui a récolté le plus d’argent avec une cagnotte de 3.705€. Le club gagnera prochainement une nouvelle journée de gala avec l’un des ambassadeurs du projet !