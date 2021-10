James Meyer de Beco et Jean de Wouters qualifiés pour le Pro Golf Tour

James Meyer de Beco (Naxhelet) et Jean de Wouters d’Oplinter (Rigenée) ont signé une très belle performance, ce mercredi, en obtenant leur place sur le Pro Golf Tour (circuit professionnel allemand) pour la saison 2022. Lors des qualifications qui se disputaient sur deux tours (36 trous) sur le parcours de Verden, ils ont respectivement terminé premier (-9) et cinquième (-6). Les dix premiers obtenaient le précieux sésame. « On a joué sans pression en sachant qu’on n’avait pas grand-chose à perdre. Et on a tenu. C’est une étape importante dans notre carrière» souriaient les deux jeunes talents de l’Association Francophone de Golf. James Meyer et Jean de Wouters sont actuellement toujours amateurs. Ils ont décidé de se lancer dans la carrière professionnelle en juillet 2022 après les championnats d’Europe amateurs mais cela ne les empêchera pas de déjà disputer des manches du Pro Golf Tour.