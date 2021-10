Les tournois de golf masculin et féminin de l'Open d'Australie ont été annulés en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi la fédération australienne.

Golf: les tournois masculin et féminin de l'Open d'Australie annulés

"Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais nous pensons qu'elle est la bonne dans les circonstances actuelles", a déclaré le président de Golf Australia, James Sutherland.

"Le facteur international signifie des changements de quarantaines et des restrictions de voyage desastreux en termes d'organisation", a-t-il ajouté, "et avec nos joueurs prestigiezux vivant à l'étranger, le défi est encore plus grand."

La fédération australienne de golf avait déjà repoussé le tournoi masculin de novembre qui devait se dérouler à Sydney à fin janvier ou février. Elle l'a maintenant complètement annulée, tout comme le tournoi féminin de 2022 qui devait se dérouler à Adélaïde en février.

L'Open d'Australie masculin avait déjà été annulé en 2020, pour la première fois depuis 1945. Le tournoi avait été remporté lors de précédentes éditions par l'Américain Jack Nicklaus, l'Australien Greg Norman ou encore le Nord Irlandais Rory McIlroy.

Golf Australia a déclaré avoir toujours l'intention de maintenir le Vic Open du 10 au 13 février, ainsi que le championnat australien de la PGA, qui se déroulera également dans le Queensland du 13 au 16 janvier.

Les frontières de l'Australie restent fermées à la plupart des voyageurs, bien que Canberra eut annoncé au début du mois prévoir d'assouplir les restrictions "dans les semaines à venir" une fois l'objectif de vaccination de 80% atteint.