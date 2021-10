Valderrama : un premier tour qui fait déjà des dégâts

Thomas Detry a pris un bon départ du Masters d’Andalousie (European Tour) qui se dispute sur le légendaire parcours de Valderrama (par 71). Le joueur bruxellois a signé une première carte de 72 (+1) affichant une belle maîtrise sur les diaboliques greens. Il occupe la 22e place du classement. Nicolas Colsaerts (+4 avec eagle au 17) et Thomas Pieters (+5) ont connu une journée plus délicate mais sont en course pour passer le cut. N°1 mondial, Jon Rahm a également souffert signant un très décevant 78 (+7), l’un des plus mauvais scores de sa carrière professionnelle. Le Français Julien Guerrier est en tête à 4 sous le par devant l’Espagnol Rafa Cabrera Bello (-3). Mais le chemin est encore très long sur ce parcours qui ne pardonne pas la moindre erreur. Seuls dix joueurs ont d'ailleurs joué sous le par lors de cette journée inaugurale!