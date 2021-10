Hugo Duquaine, ambassadeur de Nagelmackers

Hugo Duquaine, l'un des grands espoirs du golf belge, est devenu le premier ambassadeur du programme « NextGen Talent » lancé par la banque Nagelmackers. Dès cet automne, celle-ci s’est engagée à soutenir 10 jeunes talents, âgés de 12 à 18 ans, issus des mondes du sport ou de la musique. Objectif : les aider à progresser et à atteindre les sommets dans leur discipline.

A 14 ans, Hugo Duquaine symbolise pleinement cette nouvelle génération talentueuse. Avec un Hcp de -1,7, il fait partie intégrante de l’élite européenne dans sa catégorie et rêve de suivre les traces de Colsaerts, Pieters ou Detry au plus haut niveau. L’aide qu’il recevra de Nagelmackers lui permettra de bénéficier d’un coup de boost dans la gestion financière de sa carrière (voyages, entraînements, matériel,...). « En tant que banquier de famille, l’ambition de Nagelmackers est que chaque génération prospère. Cet engagement ne se limite pas à apporter un bon soutien au niveau de la constitution et de la gestion de patrimoine. Nous voulons aussi aider les générations suivantes à développer pleinement leurs talents et leurs passions. C’est l’objectif de notre NextGen Talent Program » résume Bart Beeusaert, directeur marketing de la banque.