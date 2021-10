Les Belges éliminés à Valderrama

Thomas Pieters (+6), Nicolas Colsaerts (+7) et Thomas Detry (+8) n’ont pas réussi à passer le cut du Masters d’Andalousie (European Tour) qui se dispute sur le terrible parcours de Valderrama (par 71). Ce vendredi, lors du deuxième tour joué dans des conditions toujours très difficile (vent et greens ultra rapides), Detry a connu bien des soucis, rentrant une carte de 79 avec notamment deux double bogeys (trous 11 et 15). Pieters (72 avec un double bogey au 11) et Colsaerts (3 birdies mais 6 bogeys) ont également trébuché sur le diabolique « championship course » de Sotogrande. Même le n°1 mondial Jon Rahm (+10) été éliminé. Après deux tours, le Français Romain Langasque est en tête à) 4 sous le par.