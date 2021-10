Fitzpatrick s'impose à Valderrama

Grâce à un dernier tour bouclé en 69 coups tout en contrôle, Matthew Fitzpatrick a remporté ce dimanche les Masters d'Andalousie (European Tour/3.000.000 dollars) à Sotogrande en Espagne. L'Anglais de 26 ans remporte le 7e tournoi de l'European Tour de sa carrière. Pour s'assurer la victoire, il a fait preuve à la fois de solidité (pas un bogey) et de patience (deux birdies sur les trous 16 et 17) sur un parcours très complexe. Il s'impose avec trois coups d'avance sur le Suédois Sebastian Soderberg et l'Australien Lee Min-woo. Seuls 14 joueurs ont terminé sous le par après les 72 trous. Pour rappel, côté belge, Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts n'avaient pas passé le cut après les deux premiers tours.