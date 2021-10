Cinq parcours belges dans le Top 100 d'Europe continentale

Chroniqueur et spécialiste golf

Il s'agit du Zoute, du Limburg, du Ravenstein, de l'Antwerp et d'Ostende

Le golf belge se défend bien sur la scène européenne. Cinq parcours nationaux font ainsi partie du Top 100 des plus beaux d’Europe continentale (hors Grande-Bretagne) établi par nos confrères anglais de Golf World. Il s’agit Royal Zoute (24ème), du Royal Limburg à Houthalen (49ème), du Ravenstein (61ème), du Royal Antwerp à Kapellen (73ème) et du Royal Ostende (92ème). Notre petit pays ne compte que nonante parcours sur son territoire. En retrouver cinq parmi les cent meilleurs prouve combien il a le swing dans la peau.

Les cinq élus, situés dans la partie néerlandophone du pays, ne sont pas nés de la dernière pluie. A l’exception du Limburg, fondé en 1966, tous sont centenaires et fiers de l’être. I’Antwerp a été créé en 1888, Ostende en 1903, le Ravenstein en 1905 et Le Zoute en 1910. Tous portent aussi la griffe d’architectes britanniques de grand renom : Tom Simpson pour l’Antwerp et Ostende, Seymour Dunn pour le Ravenstein, Harry Colt pour Le Zoute, Fred Hawtree pour le Limburg.

Avec cinq représentants dans le Top 100, la Belgique fait mieux que l’Allemagne et aussi bien que l’Italie ! La France (17 nominations), l’Espagne (15) et le Portugal (13) occupent le podium inter-nations.

C’est, d’ailleurs, le club français de Morfontaine qui a hérité de la première place. Véritable joyau sis dans un coin retranché de la forêt de Chantilly, le parcours parisien, dessiné en 1927 par Tom Simpson et balisé par les arbres centenaires, est d’une fascinante beauté naturelle.

La deuxième place est occupée par le club hollandais «De Pan », à Utrecht. Oeuvre de Harry Colt en 1928, c’est aussi le plus privé des Pays-Bas.

Enfin la troisième marche est occupée par le parcours français de Fontainebleau qui, lui aussi, est griffé Tom Simpson. A l’instar de Morfontaine, c’est un « championship course » à l’ancienne, très classique dans son dessin. Le Royal Hague (Pays-Bas) et le légendaire Valderrama (Espagne) complètent le Top 5.

Reste à savoir ce que le classement aurait donné » si les clubs britanniques avaient été intégrés à la hiérarchie !

Le Top 10

1. Morfontaine (France)

2. De Pan Utrecht (Pays-Bas)

3. Fontainebleau (France)

4. Royal Hague (Pays-Bas)

5. Valderrama (Espagne)

6. Lofoten Links (Norvège)

7. Chantilly Vineuil (France)

8. Les Bordes New (France)

9. Kennemer (Pays-Bas)

10. Les Bordes Old (France)