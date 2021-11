Thomas Pieters se hisse à la deuxième place au Portugal

Thomas Pieters a signé, ce vendredi, une superbe carte de 64 (-7) lors du deuxième tour du Portugal Masters (European Tour) qui se dispute sur le parcours du Victoria GC (par 71), à Vilamoura. Très solide dans tous les secteurs du jeu, l’Anversois n’a concédé qu’un bogey et a réussi six birdies et un eagle (sur le trou 2). Avec un total de 10 sous le par, il se situe désormais à la deuxième place du classement, à deux coups de l’Italien Nino Bertasio et à égalité avec le Danois Lucas Bjerregaard, le Français Mathieu Pavon et l’Espagnol Adri Arnaus

Après une saison mi-figue mi-raisin, Thomas Pieters espère réussir un grand coup à l’occasion de cet avant-dernier tournoi de la saison sur le circuit européen. Un Top 3 lui permettrait d’intégrer le Top 50 de la Race to Dubaï, synonyme de qualification pour le DP World Championship, bouquet final de la saison. C’est dire si le week-end sera décisif.

Dans le par après 36 trous, Nicolas Colsaerts a, de son côté, passé le cut de toute justesse (cartes de 69 et 73).