Portugal Masters : Thomas Pieters en tête!

Thomas Pieters tentera de remporter, ce dimanche, sur le parcours du Victoria GC de Vilamoura, le cinquième titre de sa carrière sur le circuit européen. A l’aube du dernier tour du Portugal Masters, l'Anversois partage la tête du tournoi avec le Français Mathieu Pavon. Les deux hommes comptent quatre coups d'avance sur le Danois Lucas Bjerregaard. Ce samedi, avec un jeu très agressif, Pieters a rentré une carte très spectaculaire de 65 (un eagle, 8 birdies, 2 bogeys et un double bogey) pour un total de 16 sous le par. Pour rappel, le champion belge a déjà été sacré à quatre reprises sur l’European Tour (Masters de Tchéquie en 2015 et 2019, KLM Open en 2015 et l’Open du Danemark en 2016). Décevant depuis le début de l’année (il est actuellement 126e du ranking mondial), il a une occasion idéale de redorer son blason et d’assurer sa promotion à la finale de la Race to Dubaï dans quinze jours.