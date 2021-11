Michael Jones pilotera le Soudal Open

Michael Jones a été élevé au rang de directeur du Soudal Open, le nouveau tournoi du circuit européen qui se disputera, du 12 au 15 mai 2022, sur le parcours du Rinkven International, près d’Anvers.

Figure bien connue du swing belge (il fait d’ailleurs toujours partie de l’équipe nationale Senior), Michael Jones, 55 ans, a fait toute sa carrière dans les coulisses du golf de haut niveau. Manager et agent de joueur réputé, il a longtemps travaillé pour le groupe IMG McCormack où il s’est occupé de nombreux champions belges et étrangers.

Fort de son expérience internationale de son carnet d’adresses, ce Belgo-britannique a évidemment le profil idéal pour piloter la pendaison de crémaillère du Soudal Open, épreuve organisée par la société Golazo Sports. «Je suis très honoré de cette nomination et je vais, bien sûr, tout faire pour réunir le plus beau plateau possible sur les greens de Rinkven et faire de cet événement une grande réussite sportive et populaire » confie le nouveau Directeur.

A ce stade, il est trop tôt pour parler de l’affiche du tournoi. Mais on peut évidemment espérer les présences de Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts, les trois Mousquetaires belges qui évoluent sur l’European Tour, rebaptisé cette semaine DP World Tour.