Remontada de Nicolas Colsaerts à Dubaï!

Nicolas Colsaerts, qui fête ce dimanche son 39e anniversaire, a rentré une superbe carte de 64 (-8) lors du troisième tour du Dubaï Championship (European Tour) qui se dispute sur le parcours Fire Course (par 72) du Jumeirah Estate. Parti ce samedi avec le lever du soleil, le Bruxellois a affiché toute sa maîtrise, signant 8 birdies (4 sur son aller, 4 sur son retour) sans concéder le moindre bogey. Grâce à ce remarquable moving day, Colsaerts - qui est depuis peu résident à Dubaï - fait un joli bond au classement où il pointe désormais à la 16e place avec un total de 13 sous le par, à six coups de la tête. Il tentera ce dimanche de poursuivre sur sa lancée et de jouer à fond son rôle d’outsider. En haut du leaderboard, le Danois Joachim Hansen et l’Italien Francesco Laporta occupent la première place avec un global de 19 sous le par. Les deux hommes comptent un coup d’avance sur le Français Antoine Rozner.