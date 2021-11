Dubaï : victoire de Hansen, Colsaerts termine 31e

Nicolas Colsaerts a finalement terminé à la 31e place du Dubaï Championship (European Tour) qui s’est disputé sur le parcours Fire Course (par 72) du Jumeirah Estate. Auteur d’une superbe carte de 64 samedi, le Bruxellois a dû se contenter d’un score de 71 ce dimanche, jour de son 39e anniversaire. Trois bogeys sur ses quatre premiers trous ont, d'entrée, enterré ses rêves de "remontada" même s'il s'est bien repris ensuite (birdies sur les trous 8, 11, 16 et 18). A défaut de terminer cette année 2021 parmi les 121premiers à la "Race to Dubaï" (le classement annuel de l'European Tour), Colsaerts conserve sa carte sur ce circuit grâce à l'exemption dont il bénéficié après son titre à l'Open de France de 2019. La victoire au Dubaï Championship est revenue au Danois Joachim Hansen avec un total de 23 sous le par avec un coup e'avance sur l'Italien Francesco Laporta et l'Autrichien Bernd Wiesberger. .