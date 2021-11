Thomas Detry : dommage ce dernier trou!

Un malheureux double bogey sur le dernier trou a gâché la très belle carte de Thomas Detry lors du premier tour du DP World Championship (European Tour), bouquet final de la saison réservé aux 50 meilleurs et qui se dispute sur le parcours Earth Course (par 72), à Dubaï. Le Bruxellois, qui avait signé une carte parfaite (12 pars, 5 birdies) jusque-là, occupe néanmoins la 15e place du classement à 3 sous le par. Victime d’un très mauvais aller (4 bogeys), Thomas Pieters s’est repris ensuite (4 birdies, 1 bogey) et pointe en 40e position, à +1. En haut du classement, c’est Rory McIlroy qui est en tête grâce une superbe carte de 65 (-7). Le Nord-Irlandais précède de deux coups le Finlandais Tapio Pullkkanen, le Danois Joachim Hansen et le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout. L’Américain Collin Morikawa (-4) n’est pas très loin et conserve toujours sa première place à la Race to Dubaï, le classement annuel sur le circuit européen.